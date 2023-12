Meloni cita Moretti, polemiche come 'mi si nota di più se vengo..'

"Atreju è a tutti gli effetti la più bella manifestazione di pensiero, di confronto, passione, di militanza politica che esista in Italia. Non è un caso che faccia così discutere e che sia così ambita tra chi se la prende per non essere stata invitato, chi addirittura si autoinvita. Mi ha ricordato quella scena di Ecce Bombo che diceva 'Mi si nota di più se vengo e sto in disparte o se non vengo'. Facciamo una citazione di sinistra, mettiamola così". L'ha detto la premier e leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, aprendo il suo intervento ad Atreju, tra gli applausi e i sorrisi dei presenti.







