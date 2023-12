Gli auguri di Mattarella al Papa da tutti gli italiani

Ricorre oggi l'87 compleanno di Papa Francesco. Gli auguri del presidente della Repubblica e della Cei

"In occasione del Suo ottantasettesimo compleanno Le giungano, a nome del popolo italiano e mio personale, i più sinceri e affettuosi auguri di benessere e di proficua prosecuzione del Suo fecondo Magistero".

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato a Sua Santità Papa Francesco un messaggio rimarcando che "In un mondo nel quale, purtroppo, nuove rivalità si aggiungono a mai sopiti conflitti, la Sua incessante azione pastorale continua a richiamare tutti all'esigenza di costruire soluzioni che ristabiliscano la pace ponendo la persona - con la sua inalienabile dignità - al centro dell'azione della Comunità internazionale".

"Il Suo appello, costante e accorato, per ristabilire un rapporto di rispetto e dialogo nelle nostre società, costituisce un alto orizzonte valoriale per tutte le donne e gli uomini e di buona volontà. Parimenti forte - rileva il Presidente in un passaggio del suo messaggio - è risuonato l'invito rinnovato da Vostra Santità in occasione dei viaggi apostolici in Africa, in Europa e in Asia - oltre che degli interventi alla COP28 - affinché si stabilisca un corretto equilibrio tra Uomo e Natura, abbandonando la logica dello scarto a favore di scelte concrete e inclusive che privilegino il "bene comune globale".

"Come ha spesso sottolineato - ricorda il Capo dello Stato -, ciascuno di noi, secondo il proprio ruolo e la propria capacità, è chiamato impegnarsi nella comprensione reciproca e nella pratica concreta della fratellanza umana, a prescindere da differenze di nazionalità, di condizione socio-economica o di affiliazione religiosa".

"Confido che l'alto messaggio che Ella rivolgerà al mondo per la significativa ricorrenza della Natività recherà conforto a quanti patiscono a causa dei conflitti, a cominciare dalla "martoriata Ucraina" e dal Medio Oriente, ove particolarmente sentita è l'esigenza di non spegnere la speranza. Con questi auspici rinnovo a Vostra Santità fervidi auguri per il compleanno e per le ormai prossime festività".

Gli auguri della Cei per l'87/o compleanno

La Presidenza della Cei ha inviato un messaggio di auguri a papa Francesco in occasione del suo 87/o compleanno.

"Beatissimo Padre - vi si legge -, nel giorno del Suo compleanno innalziamo con le nostre comunità il cantico di lode del Magnificat per esprimerLe gratitudine e rivolgerLe un pensiero affettuoso". "Con il Suo magistero e con i Suoi gesti quotidiani ci invita alla conversione, ad abbandonare le certezze acquisite, a tornare ad avere fiducia in Dio e nel prossimo. Per questo, è importante percorrere le strade della preghiera e del servizio. Non c'è contrapposizione, ma armonia.

È qui la radice del nostro agire. È il Vangelo della gioia!", prosegue. "In questo momento in cui l'umanità intera soffre il dramma della violenza, ci stringiamo intorno a Lei, invocando il dono della pace. Crediamo che questo possa essere il più bel regalo delle nostre Chiese - assicura la Presidenza della Cei -.

Vogliamo essere insieme con Lei artigiani di pace per far fronte alla cultura della guerra, dell'odio, dell'ignoranza, del pregiudizio". "È difficile sopportare l'insensatezza dei tanti conflitti che stanno insanguinando intere regioni del pianeta, causando dolore, miseria e povertà. Quante persone sono costrette ad abbandonare le proprie case! In quanti continuano a perdere la vita nel Mediterraneo! Quanti ancora subiscono l'illusione di un futuro migliore e sono invece ridotti in schiavitù!", aggiunge il messaggio.

"La denuncia del male diventa oggi più che mai impegno concreto a diventare Chiesa-madre, amorevole e accogliente. Vogliamo donare una carezza di consolazione ai volti segnati dalla sofferenza, a chi vive ai margini, a chi è scartato e non ascoltato - dice ancora la Presidenza della Cei -. E con Maria vogliamo cantare: "Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili; ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote" (Lc 1, 52-53)". "Beatissimo Padre - conclude -, in questo giorno di festa, Le auguriamo di sentire la riconoscenza delle nostre Chiese. E facendoci portavoce di tutte le comunità ecclesiali che sono in Italia, rispondiamo volentieri al Suo incessante invito a non dimenticarci di pregare per Lei. Auguri di vero cuore, Santità!".

Festa di compleanno organizzata da Dispensario S.Marta

Questa domenica, 17 dicembre, in occasione dei suoi 87 anni, papa Francesco parteciperà in mattinata alla tradizionale festa di compleanno organizzata nell'Aula Paolo VI dal Dispensario Santa Marta, la struttura pediatrica vaticana che da oltre un secolo, ogni giorno, offre aiuto a mamme e bambini in difficoltà grazie a decine di volontari, medici e non.

Saranno oltre 200 le famiglie che accoglieranno in un clima di gioia il Papa, il cui arrivo è previsto intorno alle 10.00.

Ci saranno canti e danze dei bambini, quindi un piccolo spettacolo circense, una merenda e la torta prima dell'Angelus, ma soprattutto tante strette di mano, sorrisi e abbracci. I bambini riceveranno un dono offerto dai benefattori del Dispensario in vista delle festività natalizie.

Si tratta di una tradizione iniziata nel dicembre 2013, in occasione del primo compleanno di Francesco dopo l'elezione alla Cattedra di Pietro, ricorda Vatican News. L'anno scorso erano presenti anche alcune famiglie ucraine ospitate a Roma. Il Papa aveva invitato a non dimenticare i bambini dell'Ucraina e chi soffre anche altrove per le ingiustizie.

Voluto da Papa Pio XI nel 1922, il Dispensario è affidato alle suore vincenziane, le Figlie della Carità di San Vincenzo de' Paoli. L'attuale direttrice è suor Anna Luisa Rizzello.

Presidente è l'elemosiniere del Papa, il cardinale Konrad Krajewski, prefetto del Dicastero per il Servizio della Carità.

