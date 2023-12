Atreju, la giornata conclusiva. Fitto: manovra nei tempi previsti

"Sulla manovra il governo sta lavorando e il Parlamento anche. Mi sembra che sia stata delineata un'agenda concreta che sarà nei tempi previsti, così come sempre accaduto per le leggi di bilancio negli altri anni senzache vi fosse il dibattito o di queste ore". Così il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto, arrivando alla festa di Atreju in corso a Roma.

"Noi non entriamo nelle vicende costituzionali di altri Paesi sovrani - ha aggiunto Fitto -, ma mi sembra che ieri il presidente Rama abbia usato espressioni chiare e abbia indicato soluzioni dal punto di vista anche della tempestica. Quindi mi sembra una strada positiva su cui proseguire".

"La presenza di ospiti internazionali ad Atreju dimostra la centralità a livello internazionale di Giorgia Meloni non solo sui rapporti, che è molto solida, ma anche la centralità sul fronte dei temi affrontati. Ad esempio il tema dell'immigrazione è diventato centrale, non solo nel dibattito ma anche nelle soluzioni, se è vero che per la prima volta si è affrontata la cosidetta dimensione esterna cioè del Mediterraneo, con scelte messe in campo per dare risposte organiche a livello europeo". L'ha detto il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto, arrivando alla festa di Atreju in corso a Roma. E ha aggiunto: "Anche la lettera della presidente della Commissione europea, von der Leyen prima dell'ultimo Consiglio europeo ha fatto sì che questo aspetto diventasse centrale, con un richiamo preciso all'azione e all'iniziativa del governo italiano, ad esempio con quanto immaginato in Albania o messo in campo in Tunisia".

