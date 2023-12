Schlein, maturare alleanze, ma non c'è alternativa senza Pd

"Lavoreremo sempre con generosità e responsabilità per far maturare alleanze e convergenze, con le altre forze politiche e nella società, insieme a tutti coloro che non si riconoscono nella deriva di questa destra. Lo stiamo facendo anche con la preparazione delle amministrative ed Europee. Allo stesso tempo però, abbiamo dimostrato quanto non esista alcuna alternativa senza il Partito Democratico. Siamo in campo con le nostre proposte e i nostri valori, perno imprescindibile di qualunque progetto alternativo per l'Italia".

Lo ha detto la segretaria Elly Schlein all'assemblea del Pd, in corso a Roma.



