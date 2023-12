Al via la terza giornata di Atreju, applausi per Meloni

Al via la terza giornata di Atreju. Standing ovation per Giorgia Meloni al suo arrivo alla kermesse del suo partito. La presidente del Consiglio e leader di FdI ha preso posto in prima fila nella sala che ospita l'intervento del primo ministro albanese Edi Rama. La deputata di FdI Augusta Montaruli, durante la sua introduzione, si è accorta che la premier si era seduta in platea fra i volontari della manifestazione e l'ha presentata al pubblico, che si è alzato in piedi applaudendo mentre Meloni saliva brevemente sul palco per salutare. Al fianco di Meloni si è poi seduto il presidente del Senato Ignazio La Russa.

L'intervista al primo ministro dell'Albania Edi Rama alle 11, l'intervento di Elon Musk alle 11.45 e quello del premier britannico Rishi Sunak alle 14 sono gli appuntamenti clou di oggi a Castel Sant'Angelo

Inoltre, alle 10 il dibattito è dedicato alle eccellenze italiane nello sport, con il ministro Andrea Abodi, il ct della nazionale di calcio Luciano Spalletti, il capitano della nazionale di tennis Filippo Volandri, il campione olimpionico Gregorio Paltrinieri, la campionessa paralimpica Ambra Sabatini e l'olimpionica di scherma Elisa Di Francisca. Alle 12.30 si terrà un confronto su cibo e salute, con il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida e quello della Salute Orazio Schillaci. Alle 15 si confronteranno sul tema dell'immigrazione il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e, fra gli altri partecipanti, Marco Minniti. Un dibattito sul ruolo geopolitico dell'Italia andrà in scena alle 16 con il sottosegretario Giovanbattista Fazzolari, il ministro della Difesa Guido Crosetto, l'ad di Eni Claudio Descalzi e il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli. In contemporanea ci sarà un confronto sul fisco con il viceministro dell'Economia Maurizio Leo e Luigi Marattin, di Iv. Alle 17 ce ne sarà un altro sul made in Italy, il valore dell'eccellenza, con il ministro Adolfo Urso, il leader di Azione Carlo Calenda e Matteo Zoppas. Poi alle 18 è in programma un dibattito sul cinema italiano con Michele Placido, Riccardo Scamarcio, Giampaolo Rossi, e alle 20 verrà consegnato il Premio Atreju alla campionessa del mondo di karate Juniores Chiara Tagliafierro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA