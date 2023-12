Schlein, il palco di Atreju per accreditarsi con chi comanda

"Mi limito a segnare la differenza di approccio. Noi siamo qua con più di 800 iscritti a sei tavoli, con contributi e idee per prendere spunto per costruire un progetto per il futuro dell'Ue. Su altri palchi mi sembra che si alternino figure per accreditarsi con chi comanda e mostrare di ubbidire alla linea di chi comanda, qua è molto diverso". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, rispondendo a una domanda sul caso del direttore Approfondimento della Rai Paolo Corsini, a margine del Forum sull'Europa organizzato dal Pd.

