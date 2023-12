Atreju, Roccella: 'Educazione inizia dalla famiglia'

Seconda giornata di Atreju a Castel Sant'Angelo a Roma con numerosi dibattiti in programma con i ministri Roccella, Pichetto Fratin,,Musumeci, Sangiuliano, Giorgetti, Nordio, Valditara, Calderone e Casellati; il presidente del Senato La Russa ed i sottosegretari Delmastro e Mantovano

Roccella: 'Educazione inizia dalla famiglia'

"L'educazione inizia dalla famiglia perché è lì che c'è quel rapporto di fiducia e di amore, la relazione fondamentale su cui poi ognuno di noi si forma. Ognuno di noi è figlio di un uomo e di una donna e attraverso il rapporto con la mamma e il papà forma la sua personalità". Così la ministra della Famiglia, Natalità e Pari Opportunità, Eugenia Roccella, ad Atreju.

E sulla violenza contro le donne, "il punto è che troppi uomini oggi ancora, in proporzione pochi, ma troppi per i danni che poi producono, troppi uomini ancora non hanno digerito in realtà il percorso di conquiste di libertà che hanno fatto le donne in tutti questi anni".

Roccella, in merito all'educazione, sottolinea che "la scuola è un'agenzia educativa fondamentale, quindi attraverso la scuola si può fare moltissimo, ma la scuola non può sostituire la famiglia".

"Per me è molto importante che Giorgia Meloni sia donna ma è molto importante che sia donna e di destra e non è un caso. Non è casuale che le grandi leader europee che ci sono state sono sempre state di destra: da Angela Merkel a Margaret Thatcher" - ha detto Roccella - E perché, chiediamocelo, perché la verità è che a destra c'è un amore per la libertà, c'è un'attenzione per la libertà che include ovviamente la libertà femminile e quindi una donna che è in grado di affermarsi ha la libertà di farlo di più che a sinistra - conclude - Io penso che questo sia qualcosa che noi dobbiamo rivendicare. Non è una cosa che accade per caso".

"Il patriarcato esiste in maniera feroce in grandissime parti del mondo, abbiamo visto che cosa succede in Iran, in Afghanistan. Ovviamente nel mondo occidentale c'è stato un lungo cammino che le donne hanno fatto non del tutto concluso, ma in cui ovviamente siamo molto avanti. Però penso che dobbiamo dire che ci sono nuovi rischi, non so se li possiamo chiamare patriarcali o non patriarcali, neo patriarcali ma certamente la questione che è stata evocata del gender è una questione che in realtà nega l'identità femminile". Così la ministra della Famiglia, Natalità e Pari Opportunità, Eugenia Roccella, ad Atreju. "Nega proprio il fatto che le donne sono donne perché hanno un corpo da donna e la verità è che invece in tante parti del mondo sono oppresse proprio per questo: perché hanno un corpo di donna e perché appunto è da lì che nasce l'oppressione - prosegue - Io penso che le schwa, le filosofie gender, la negazione del fatto che si possa usare la parola donna, io penso che questo, e cioè la negazione dell'essere donna, sia forse una nuova forma di oppressione nei confronti delle donne, forse una nuova forma di patriarcato. Non so se definirla così ma certamente è un rischio nei confronti della libertà delle donne di essere se stesse".

Pichetto. 'Dopo Cop28 Ue dovrà adeguare le norme su biocarburanti'



La conferenza sul clima Cop28 a Dubai è stato chiusa con "un risultato molto positivo a livello complessivo" e un "risultato importante per il nostro Paese". Lo afferma il il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ad Atreju, citando l'inserimento del nucleare tra le forme di energia pulita e i biocarburanti. "Negli ultimi due anni si era discusso tanto di biocarburanti e basse emissioni. Nella contrattazione dell'ultima notte tra l'Italia, con il sottoscritto, e il rappresentante dell'Unione europea, abbiamo preteso che nel documento dell'Ue ci fosse il termine low emission, basse emissioni, questo è risultato che serve nella valutazione a livello europeo perché i regolamenti a questo punto dovranno adeguarsi", dichiara Pichetto. "Questo termine e questo indirizzo - aggiunge - è stato riportato nel documento finale ".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA