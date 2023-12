Tutti i 40 milioni della quota delle opposizioni prevista dal fondo per le modifiche parlamentari vengano utilizzati per la lotta contro la violenza di genere. E' la proposta comune delle opposizioni sul cosiddetto 'tesoretto' della legge di bilancio. Lo fanno sapere i senatori del Pd Daniele Manca e il capogruppo di M5s in Senato Stefano Patuanelli.



