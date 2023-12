Calenda, avvio del processo di adesione di Kiev all'Ue è storico

"L'avvio del processo di adesione dell'Ucraina all'Unione Europea è un momento storico e importante. L'Ucraina sta combattendo per la sua libertà ma anche per fermare le mire espansionistiche di Putin. Era doveroso accoglierli, purtroppo abbiamo dovuto cedere ai ricatti di Orban. Questa è una prova lampante del fatto che la riforma più urgente è quella dei trattati, per evitare di rimanere in balia dei putinisti di casa nostra.' Lo scrive sui social il leader di Azione Carlo Calenda.



