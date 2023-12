Bonino, dopo Giulia riflettori spenti sulla violenza sulle donne

"Finita la commozione che ha scosso tutto il Paese sul caso di Giulia Cecchettin mi pare che si spengano i riflettori" sul tema della violenza contro le donne "senza nemmeno ricordare che da allora almeno altri cinque sono stati i nuovi femminicidi". Lo ha sottolineato Emma Bonino nel corso della conferenza stampa online per presentare, insieme al sindaco di Milano, Giuseppe Sala, la campagna 'Ora tocca a noi', per sensibilizzare e responsabilizzare gli uomini sulla loro violenza nei confronti delle donne. Una campagna che parte dal coinvolgimento dei sindaci delle città italiane di colore diverso.

Emma Bonino ha ricordato i nomi delle ultime donne vittime di femminicidio e in particolare quello di Vincenza Angrisano, uccisa ad Andria dal marito dopo essere stata prima anche al pronto soccorso e essersi rivolta alle forze dell'ordine. "Sono contenta che i sindaci abbiano preso questa responsabilità pubblica - ha concluso Bonino -. Ora tocca a noi, anzi tocca a voi fare la vostra parte".



