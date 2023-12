Riprenderà la tessera del Pd? "Questa cosa non è all'ordine del giorno, non è che ho la tessera di ogni posto in cui vado a parlare". Lo dice Rosi Bindi a margine del suo intervento al forum 'L'Europa che vogliamo' in corso a Roma. Poi, a chi le chiedeva se potrebbe essere la federatrice delle forze di opposizione ha risposto: "Sono sciocchezze".





