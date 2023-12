Andrea Giambruno arriva ad Atreju

Andrea Giambruno arriva a sorpresa alla festa di Atreju e attira subito l'attenzione. L'ex compagno della premier Giorgia Meloni è entrato nella sala principale, durante il dibattito sulla giustizia con il ministro Nordio. Si è fatto strada tra le persone in piedi fino ad arrivare a metà sala per poi tornato indietro ma vicino all'uscita è stato richiamato da una persona (presumibilmente dello staff) ed è rientrato, raggiungendo uno spazio laterale off limits alla stampa. Successivamente è entrato nell'altra sala dibattiti ed è ora seduto di lato al palco, durante un dibattito con la ministra del Lavoro, Elvira Calderone.



