Schlein, preoccupati da negoziati Patto, governo senza strategia

Sulla riforma del Patto di Stabilità "non si faccia l'errore di tornare a rigidi parametri quantitativi sul deficit, ci preoccupa molto la discussione in corso al Consiglio Ue perché peggiora significativamente la proposta della Commissione". Così la segretaria del Partito democratico Elly Schlein, a margine del vertice dei socialisti Ue a Bruxelles e dopo un incontro con il commissario Ue all'economia Paolo Gentiloni.

"Critichiamo il governo italiano per la sua sua totale incapacità e assenza di una strategia negoziale. Per le loro antipatie non hanno fatto asse con i Paesi con situazioni simili alle nostre e questo ora rischia di pagarlo il Paese", ha spiegato Schlein.

"Non solo ci preoccupa un compromesso al ribasso ma ci preoccupa che il governo stia già applicando l'austerità nel Paese con una manovra che nei fatti è austerità", ha concluso Schlein.



