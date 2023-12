Manovra: il governo punta alla fiducia il 21, nuovo scontro con le opposizioni

Portare il testo della manovra in Aula al Senato il 21 dicembre con la fiducia per poi votare la nota di variazione, tabelle e via libera finale il 22 mattina. E' questa la proposta avanzata dal governo alle opposizioni nella riunione di questa mattina sul timing della legge di bilancio, secondo quanto riferiscono i gruppi parlamentari secondo i quali sull'iter "non c'è nessun accordo". Il Pd in particolare sostiene che il percorso non è "né trasparente né chiaro" e da Iv arriva uno stop: "non c'è accordo né di metodo né di merito".

