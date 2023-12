La Camera approva definitivamente il 'decreto Anticipi'

Via libera definitivo dell'Aula della Camera al decreto Anticipi. I voti a favore sono stati 174, 115 i contrari. Nel testo si prevede, tra l'altro che, per chi non abbia ancora pagato le prime 2 rate della rottamazione delle cartelle, ci sia tempo fino al 18 dicembre. Mentre la strada dei Parchi Sdp, del gruppo Toto, dall'1 gennaio 2024 riprenderà la gestione delle autostrade A24 e A25. Tra le novità, ci sono anche la nuova disciplina sugli affitti brevi; l'aumento di 800mila euro in tre anni del limite massimo di richiesta del tax credit al 30% per le imprese produttrici di fonogrammi, video musicali e musica dal vivo; misure nel settore dei trasporti, tra cui il rifinanziamento, con 35 milioni, del fondo per il 'bonus trasporti', che riconosce un buono da 60 euro da utilizzare fino al 31 dicembre per acquistare abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.



