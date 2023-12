Conte, Pd? Costruiamo alternativa ma federatori non servono

"Il Pd? In prospettiva, passo dopo passo, con prudenza e serietà stiamo costruendo un'alternativa di governo". Lo ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte ai microfoni di Rtl. Interpellato sulla figura di Maurizio Landini come possibile federatore, risponde: "Landini mi sembra che faccia il leader della Cgil, noi non abbiamo bisogno di federatori, siamo abbastanza grandi da elaborare una alternativa con chi ci sarà e c'è un dialogo in corso con il Pd che spero si possa affinare" nella rispettiva "autonomia". "I temi comuni ci sono", rimarca citando il salario minimo e la sanità. "Stiamo certificando, decisione dopo decisione, che questo governo è incompetente".



