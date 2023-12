Calderoli, l'Autonomia dovrebbe andare in Aula l'8 gennaio

"Si è concluso l'esame" dell'Autonomia "in commissione, ora la capigruppo dovrebbe procedere alla calendarizzazione, dovrebbe essere portata in Aula per l'8 gennaio". Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli a margine del suo intervento ad Atreju. Timori di intoppi sul voto? "Il lavoro che abbiamo fatto al Senato è stato molto serio da parte di tutte le forze di coalizione e direi che anche il partito di Calenda si è avvicinato abbastanza a queste posizioni, quindi la maggioranza sta allargando non restringendo".



