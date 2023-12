"Io rispetto sempre tutti, sono la prima a evitare le telecamere come sapete. Non posso sicuramente criticare Elly Schlein, secondo me però le conveniva venire siamo sempre stati molto rispettosi di tutti se voleva dire la sua qui tranquillamente, sarebbe stato un bel segnale". Così Arianna Meloni, capo della segreteria di Fratelli d'Italia, parlando coi cronisti a margine dei panel di Atreju.



