Renzi a Meloni, si voti il Mes in parlamento

"Il Mes nasce con il governo Berlusconi e il presidente del consiglio era ministro. Avete diritto di dire di no al Mes, ma faccia votare il Parlamento.

Vediamo se qualcuno è pro o contro. Io voterò a favore. Come è possibile che lei ci abbia nascosto la legge di bilancio e la possibilità di discutere del Mes. Venite in parlamento e discutete, altrimenti la retorica parlamentare diventa fuffa. Il fatto che faccia melina sul Mes non le fa onore, lei è la donna dei sì, sì, no, no".

Così il leader di Iv Matteo Renzi in dichiarazione di voto sulle risoluzioni presentate in Aula al Senato dopo le comunicazioni del premier Meloni in vista del consiglio europeo.





