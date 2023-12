Il biglietto augurale di Bossi, la tradizione del cartoncino

"Il 12 aprile 1984 la nascita. In quel giorno a Varese Umberto Bossi riunisce un gruppo di cinque persone da un notaio e fonda la Lega Lombarda. Con lui presenti Pierangelo Brivio, Manuela Marrone, Marino Moroni, Emilio Benito Rodolfo Sogliaghi e Giuseppe Leoni. Nasce il sogno". È il soggetto prescelto dal fondatore della Lega per la 28esima edizione del suo biglietto augurale, Natale 2023, Anno Nuovo 2024.

Il cartoncino - si legge in una nota - rigorosamente dipinto a mano su bozzetto del Senatur dal medesimo artista da 28 anni, viene poi fatto stampare ed inviato ai militanti, al mondo politico-istituzionale e ai simpatizzanti.

Nella cartolina di quest'anno dipinta su sfondo verde con la tecnica della pittura a gouache, in primo piano Umberto Bossi, che attorno ad un tavolo mostra lo schizzo ideato da lui del logo della Lega Lombarda con Alberto da Giussano agli altri cinque componenti, proprio quel giorno, il 12 aprile del 1984 a Varese.

In primo piano in evidenza il messaggio scritto in rosso.

Materializzare il sogno: meno tasse, sanità e scuola migliori e più libertà dei popoli. A seguire gli auguri scritti di suo pugno:" Buon Natale 2023, Buon Anno Nuovo". Firmato: Umberto Bossi.

Ogni anno lo schizzo è fatto da Bossi in base all'attualità politica e al messaggio che vuol lanciare. Disegnati e dipinti rigorosamente a mano dall'artista degli esordi che vuol mantenere il riserbo più assoluto. È lo stesso pittore da ventotto anni. Molti biglietti sono stati realizzati ad acquerello, uno tra i primi a matita verde, altri con gouache su carta. Uno con la pirografia su pannello in legno poi fatto stampare su carta. Nell'edizione 2023/2024 con pittura a gouache. Bossi lascia libertà assoluta all'artista sulla tecnica pittorica.

Una volta completato il dipinto, Bossi lo vaglia personalmente e, di suo pugno, ci scrive una frase apponendoci la firma. Subito dopo viene consegnato al tipografo, conclude la nota.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA