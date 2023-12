Casellati a opposizioni,su riforme basta muri, lavoriamo insieme

"Sul fronte delle critiche è stato impossibile non cogliere la palese contraddizione in termini di chi da un lato ci accusa di ridurre le prerogative del capo dello Stato e dall'altro contesta il fatto che il nuovo premier non avrebbe sufficienti poteri.

L'invito che voglio rivolgere alle opposizioni è di abbassare i muri ideologici e lavorare assieme per portare a termine una battaglia che non serve solo al centrodestra, ma a tutto il Paese". Così la ministra delle Riforme, Elisabetta Casellati, commentando sui social la fine del ciclo di audizioni sul premierato che si sono svolte al Senato.

"Sto seguendo l'esame della riforma costituzionale nella prima commissione al Senato - è la premessa - Tre settimane dedicate all'ascolto di cinque presidenti emeriti della Consulta, sindacati, rappresentanti delle imprese, Comuni, Regioni e più di 30 esperti costituzionalisti indicati da tutte le parti politiche. Ho voluto partecipare personalmente a questo importante esercizio democratico, ascoltando con attenzione ogni singolo intervento. Ho apprezzato l'ampia condivisione dei principi cardine che hanno guidato il mio lavoro in quest'anno: la necessità di riavvicinare i cittadini alle istituzioni, combattere l'astensionismo e dare finalmente stabilità al governo del nostro Paese".



