Potrebbe essere Elon Musk il Mister X ospite di Atreju

Potrebbe essere Elon Musk, il proprietario dell'ex Twitter ora ribattezzato X e il patron di Tesla, l'ospite misterioso della festa di Atreju, la manifestazione storica di Fratelli d'Italia in programma da giovedì a domenica a Roma.

Secondo quanto si apprende da più fonti parlamentari, sarebbe proprio il gioco di parole con la lettera X a svelare il mistero sull'ospite atteso sabato alle 12.45 a Castel Sant'Angelo, nuova location scelta per Atreju. FdI non conferma al momento, ma sulla presenza di Musk non mancano gli indizi. Tra gli altri l'annuncio fatto, sullo stesso social, da Andrea Stroppa che si descrive come data analysis e "Tesla shareholder.

supporter/investor" che scrive: "Elon Musk ha accettato l'invito del presidente Giorgia Meloni e sarà ospite all'evento Atreju che si svolgerà questo sabato a Roma", chiedendo di non mancare perché è un evento gratuito ed è "un'occasione unica".

Il 15 giugno scorso Musk ha incontrato la premier Giorgia Meloni e il vicepremier Antonio Tajani a Palazzo a un tavolo su cybersecurity, intelligenza artificiale e spazio. A ottobre, quando Meloni annunciò sui social la separazione dal compagno Andrea Giambruno, ci fu il 'mi piace' anche di Musk.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA