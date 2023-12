Meloni, Ue lasci agli Stati questioni prossime ai cittadini

"L'Italia sta partecipando attivamente al dibattito sulla definizione dell'agenda strategica da adottare il prossimo giugno, ovviamente non faremo mancare il nostro contributo e il focus italiano sarà concentrato sulle priorità. Pensiamo che un'Unione europea così ampia debba concentrare il suo lavoro sui grandi temi sui quali gli Stati non possono competere da soli, lasciando agli Stati le questioni più prossime alla vita dei cittadini nel rispetto della sussidiarietà". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio Ue.



