Mattarella: 'Lucidità e lungimiranza per le prossime elezioni Ue'

"Il 2024 sarà caratterizzato da un grande esercizio di democrazia: il popolo europeo sarà chiamato a eleggere il Parlamento d'Europa, massimo organismo rappresentativo delle volontà dei cittadini del continente. Occorreranno lucidità di giudizio e consapevole lungimiranza per essere all'altezza delle sfide che ci riguardano. Le strutture dell'Unione hanno bisogno di essere rafforzate in numerosi ambiti, dalla difesa all'agricoltura". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando all' Assemblea generale di Confagricoltura.

"L'immane dimensione del passo in avanti, fatto in questi 75 anni che ci introduce in un altro mondo - così il capo dello Stato a Confagricoltura -. Un mondo che le riforme e le politiche della Repubblica e quelle della Unione Europea hanno sollecitato e che le imprese agricole hanno plasmato. Dovete, dobbiamo, esserne orgogliosi! Per il livello di qualità e di produzione di ricchezza raggiunti, per la profonda rivoluzione sociale che, anche nelle campagne, ha reso effettivi i principi di eguaglianza sanciti nei primi articoli della nostra Carta".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA