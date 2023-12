Manovra: le opposizioni abbandonano i lavori della commissione

Le opposizioni abbandonano i lavori della commissione Bilancio sulla manovra. "Ci rifiutiamo - spiega la Dem Beatrice Lorenzin - di fare una discussione generale su cose che devono ancora arrivare: hanno annunciato degli emendamenti che non arrivano, vogliamo sapere se se alcuni argomenti saranno assorbiti o meno, il governo ha avuto più di un mese di tempo e ora ci troviamo a pochi giorni dal Natale in questa situazione in cui non abbiamo un quadro chiaro".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA