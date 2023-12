Conte a Meloni, basta con questo degrado istituzionale

Il leader del M5S Giuseppe Conte, intervenendo nell'Aula della Camera in dichiarazione di voto dopo le comunicazioni della premier sul Consiglio europeo, invita la premier Giorgia Meloni ad "adottare i provvedimenti nei confronti dei suoi ministri come Santanchè, Delmastro, Sgarbi" coinvolti in vicende giudiziarie. "Basta con questo degrado istituzionale", dichiara. Degli incarichi all'interno del suo partito, aggiunge Conte, può parlarne con i suoi come dice lei, "ora è Natale e ne parlerà in famiglia con sua sorella e suo cognato". Ma "per gli incarichi di governo - grida Conte tra gli applausi dei suoi - deve risponderne all'Italia intera".





