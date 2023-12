Al via nell'Aula della Camera la discussione generale sul dl Anticipi. Nel pomeriggio, come è stato annunciato nella Conferenza dei Capigruppo di Montecitorio, il governo porrà sul provvedimento la questione di fiducia. Prevedibilmente ciò avverrà intorno alle 16, prima che il presidente del Consiglio Giorgia Meloni tenga le sue comunicazioni in Aula in vista del Consiglio Ue.



