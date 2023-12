Zan, ringrazio la trasmissione Report per l'inchiesta su di me

"Come ho sempre fatto, ringrazio Report per il lavoro d'inchiesta, questa volta anche su di me.

Le loro inchieste fanno bene alla democrazia. Come ha confermato Report, ribadisco che non ho mai percepito alcun guadagno dalla manifestazione, che sono orgoglioso di aver fondato e che ha un importante valore sociale: i documenti lo attestano e sono pubblici". Lo scrive su X il deputato dem Alessandro Zan, il cui tweet è stato retwittato dallo stesso Sigfrido Ranucci, conduttore della trasmissione Report.

"Mi sono sempre messo a disposizione come volontario e a titolo gratuito, come confermano le mie dichiarazioni obbligatorie annuali alla Camera dei Deputati. La società - aggiunge - serve esclusivamente a organizzare la manifestazione, i cui incassi vengono ogni anno utilizzati per consentire la realizzazione e la sostenibilità della manifestazione stessa.

Ringrazio ancora Report per avermi dato l'occasione di spiegare in modo esaustivo".



