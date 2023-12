Youtrend: Fdi sotto il 29% per la prima volta da giugno

Se si votasse oggi Fratelli d’Italia raccoglierebbe il 28,9% dei voti, secondo l’ultimo sondaggio di Quorum/YouTrend per SkyTG24. Si tratterebbe di un risultato migliore di circa 3 punti rispetto a quello delle politiche, ma anche del dato più basso registrato nei sondaggi del medesimo istituto da fine giugno 2023.



Il partito di Giorgia Meloni perde lo 0,3% rispetto a una settimana fa. Restando nel centrodestra, la Lega raggiunge il 9,9% (+0,1% in una settimana), davanti a Forza Italia (6,2%, -0,1% in una settimana) e Noi Moderati (1,8%, -0,1%).



Fra le opposizioni sale il Partito Democratico (19,3%, +0,3% in una settimana): il partito di Elly Schlein stacca ulteriormente il Movimento 5 Stelle (13,5%, -0,3%), che dalla fine dell’estate ha registrato un calo quasi costante nei sondaggi. Torna sopra la soglia per accedere al Parlamento Europeo Azione (4,1%, +0,4%), che si piazza davanti ad Alleanza Verdi/Sinistra (3,7%, +0,3%) e ad Italia Viva (3,2%, +0,1%).



Migliora però il giudizio degli italiani nel governo, pur restando generalmente negativo. Il 39% degli intervistati dà un giudizio favorevole all’operato dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni, mentre il 54% esprime un parere negativo.

A livello di fiducia nei leader continuano a primeggiare Meloni e Conte. Questa settimana la premier (37%, +1%) supera nuovamente il leader del Movimento 5 Stelle (36%, -1%). Aumenta la fiducia degli elettori anche in Antonio Tajani (25%, +1%) e Elly Schlein (25%, +2%), mentre resta stabile la fiducia in Matteo Salvini (23%).

Nota metodologica: sondaggio svolto con metodologia CAWI tra il 6 e il 7 dicembre 2023 su un campione di 805 intervistati rappresentativi della popolazione maggiorenne residente in Italia, indagata per quote di genere ed età incrociate stratificate per titolo di studio e ripartizione ISTAT di residenza. Il margine d’errore è del +/- 3,5% con un intervallo di confidenza del 95%

