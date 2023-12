Le comunicazioni di Meloni oggi alla Camera in vista del Consiglio europeo

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre, sarà oggi alla Camera, alle 16, e domani al Senato, alle 9.30.

Questa settimana la premier sarà a Bruxelles per un Consiglio europeo inevitabilmente focalizzato (anche se non è formalmente all'ordine del giorno) sulle nuove regole della governance finanziaria dell'Ue. La posizione italiana, ha spiegato Meloni, "è chiara, viene compresa e rispettata": punta a ottenere l'esclusione degli investimenti per la transizione verde e digitale, e per la Difesa, dal calcolo del debito. "Non si può punire chi investe", è la sintesi della leader di FdI, "e non ci si può chiedere di dire sì a un Patto di stabilità che non questo governo, ma nessun governo italiano potrebbe rispettare".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA