Tajani, 'Draghi capo Consiglio europeo? Non escludo nulla'

"Io non escludo nulla perché ci sono tanti nomi... Bisogna vedere se ci sarà un accordo su questo": lo ha detto a Radio 24 il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, rispondendo a una domanda su una possibile discussione del nome di Mario Draghi per la presidenza del Consiglio europeo.

"La presidenza del Consiglio (europeo) è frutto di un'altra trattativa, che à legata insieme a quella dell'elezione del presidente del Parlamento europeo, quindi si vedrà. Questo è un altro discorso" rispetto alla presidenza della Commissione europea, ha spiegato.

Parlando poi di una eventuale candidatura di Draghi alla presidenza della Commissione europea, Tajani ha ribadito: "Io non ho mai messo un veto su Draghi, ho detto soltanto quella che è la regola e quello che dice il Trattato: non è che un Paese decide per un altro chi è il commissario... Io ho grande rispetto per (il presidente francese Emmanuel, ndr) Macron, ho grande rispetto per Draghi, mi sono limitato a dire qual è la regola conoscendo i meccanismi europei...". "Mi sembra più un tentativo di scoop di un giornale che una realtà", ha aggiunto il ministro, ribandendo di ritenere che "il Partito popolare europeo, secondo i rumors, ricandiderà al congresso di Bucarest a marzo Ursula Von Der Leyen".

