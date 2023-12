Il Papa omaggia l'Immacolata: 'Il nostro destino è la pace'

Il Papa a piazza di Spagna a Roma per l'omaggio all'Immacolata. Nella preghiera alla Madonna dice: "Abbiamo bisogno di te, Madre" perché "la tua persona, il fatto stesso che tu esisti ci ricorda che il male non ha né la prima né l'ultima parola; che il nostro destino non è la morte ma la vita, non è l'odio ma la fraternità, non è il conflitto ma l'armonia, non è la guerra ma la pace".

Il Papa chiede alla Madonna "misericordia su tutti i popoli oppressi dall'ingiustizia e dalla povertà, provati dalla guerra; guarda al martoriato popolo ucraino, al popolo palestinese e al popolo israeliano, ripiombati nella spirale della violenza". "Mostraci ancora, o Madre, la via della conversione - prosegue il Papa nella sua preghiera -, perché non c'è pace senza perdono e non c'è perdono senza pentimento. Il mondo cambia se i cuori cambiano; e ognuno deve dire: a partire dal mio".

Francesco ha rivolto un pensiero particolare alle donne vittime della violenza degli uomini.

"Oggi, Maria, abbiamo bisogno di te come donna - è la preghiera del Papa -, per affidarti tutte le donne che hanno sofferto violenza e quelle che ancora ne sono vittime, in questa città, in Italia e in ogni parte del mondo. Tu le conosci ad una ad una, conosci i loro volti. Asciuga, ti preghiamo, le loro lacrime e quelle dei loro cari". Papa Francesco conclude: "E aiuta noi a fare un cammino di educazione e di purificazione, riconoscendo e contrastando la violenza annidata nei nostri cuori e nelle nostre menti e chiedendo a Dio che ce ne liberi".

Video Immacolata, la 'salita' del vigile verso la statua della Madonna a Roma







