Decreto Anticipi: ripreso l'esame in Senato

L'aula del Senato ha ripreso l'esame del decreto Anticipi con l'illustrazione degli emendamenti. Il provvedimento, che è collegato alla manovra, dovrà poi passare alla Camera per l'approvazione finale e va convertito in legge entro 17 dicembre.

L'aula del Senato ha approvato, con 87 voti favorevoli e 58 contrari, l'emendamento al decreto Anticipi che proroga al 18 dicembre i termini delle prime due rate della rottamazione quater, proposto ieri dal senatore Claudio Lotito di Forza Italia tra le proteste delle opposizioni. Poco prima del voto ci sono stati momenti di bagarre nell'Aula - sospesa per pochi minuti - contro la proposta di modifica, bollata come un condono dalle opposizioni. Il relatore del provvedimento, il forzista Dario Damiani, l'ha invece difesa dicendo che è "solo un aggiustamento di contabilità di bilancio" e che visto che la contabilità si chiude il 18 dicembre, "così portiamo il pagamento entro quella data allungando la possibilità di far entrare soldi nelle casse dello Stato".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA