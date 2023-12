Partito Klotz, grazia ex terroristi entri nell'accordo Svp-Fdi

La Süd-Tiroler Freiheit, il partito fondato da Eva Klotz, chiede che la grazia per gli ex terroristi sudtirolesi entri nell'accordo di coalizione di Svp e centrodestra per la nuova giunta provinciale.

"L'amnistia dei combattenti per la libertà ancora in vita è una questione di umanità", afferma il partito in una nota. "Dopo oltre 60 anni è giunto il momento di porre la parola fine alla questione". La Süd-Tiroler Freiheit chiede perciò che "la richiesta di amnistia venga inserita nel programma di coalizione della nuova giunta provinciale". "Svp, Freiheitlichen e soprattutto i Fratelli di Meloni in questo modo si dovrebbero schierare", conclude la nota.



