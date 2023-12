"La giornata di ieri", con il funerale di Giulia Cecchettin, "nella tragedia può rappresentare una svolta". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni ospite di Non Stop News, su Rtl 102.5. "Le leggi, gli strumenti ci sono per difendere le donne - ha aggiunto -. Noi siamo libere, non è normale aver paura di un uomo che dice di amarti: chiamate il 1522 se avete paura, qualcuno vi può aiutare".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA