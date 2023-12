Mattarella, integrazione Ue oggi ancor più indispensabile

"Libertà ed indipendenza" sono "valori che sono le fondamenta del progetto di integrazione europea, di cui l'Italia è membro fondatore. Un progetto, quello di integrazione europea, che appare oggi ancor più indispensabile a fronte di sfide globali - che i singoli Paesi da soli non sono in grado di affrontare - sino al drammatico ritorno della guerra in Europa, con la barbara aggressione della Federazione Russa all'Ucraina". Lo ha sottolineato il presidente della Reppubblica, Sergio Mattarella, parlando a san Marino dove si trova in visita di Stato.



