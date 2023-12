Filini, FdI chiederà una commissione d'inchiesta sul Superbonus

"Il Superbonus, voluto e ancora difeso con pervicacia da Giuseppe Conte e dal Movimento Cinquestelle, non è stato altro che la più grande mangiatoia di ladri e truffatori della storia d'Italia". Lo dichiara il deputato di Fratelli d'Italia, Francesco Filini, responsabile del programma di FdI.

"Per questa ragione Fratelli d'Italia chiederà l'istituzione di una commissione d'inchiesta sul Superbonus, per fare definitivamente chiarezza ed affinchè emergano le responsabilità sul più grande scandalo della stagione di governo giallorosso", conclude.



