Alla Camera stop al salario minimo, protesta delle opposizioni

Via libera dell'Aula della Camera alla delega al governo che stoppa la legge sul salario minimo proposta dall'opposizione. I voti a favore sono stati 153, 118 i contrari, 3 gli astenuti. Il testo va al Senato.

Durante la votazione l'opposizione urlava in coro "vergogna, vergogna" ed esponeva cartelli. "Oggi è un giorno triste, oggi che accartocciate con una mano la proposta di salario minimo delle opposizioni e con l'altro date un manrovescio a milioni di lavoratori poveri. Vorremmo sapere perchè Meloni ce l'ha così tanto con i poveri. Voi all'ascensore sociale state tagliando i fili perchè chi è povero resti povero", ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, ribadendo: "Non in nostro nome".

Tra gli obiettivi del testo del governo c'è quello di "garantire l'attuazione del diritto di ogni lavoratore e lavoratrice a una retribuzione proporzionata e sufficiente, come sancito dall'articolo 36 della Costituzione".



