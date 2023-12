Metsola a Salvini, 'il mio è un messaggio pro europeista'

"La risposta è chiara. Sono qua come presidente del Parlamento europeo, volevo venire al Sud d'Italia per fare un appello ai cittadini italiani a partecipare alle elezioni di giugno. E' un messaggio pro europeista che vuole che noi per i 5 anni che vengono scegliamo la direzione dell'Europa. Quando dico questo significa trovare delle soluzioni sull'immigrazione, sull'ambiente, sulla politica digitale. Su questo lavoro molto bene con tutti i deputati italiani da qualsiasi gruppo politico provengano". Così la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola rispondendo a Salvini per il quale "ripropone l'inciucio con le sinistre".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA