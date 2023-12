Meloni incontra Metsola mercoledì a Palazzo Chigi

La premier Giorgia Meloni, a quanto si apprende, mercoledì avrà un incontro con la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, nel primo pomeriggio a Palazzo Chigi. Metsola è impegnata in una visita ufficiale nel Sud Italia di tre giorni, che si concluderà domani dopo una serie di eventi a Caserta, Lecce, Catanzaro e Palermo, come previsto nel programma sul sito dell'Europarlamento.

Con un ultimo sguardo alla città dall'alto del campanile della Cattedrale si è conclusa la visita a Lecce della presidente Metsola. Dopo l'incontro che si è tenuto in prefettura, Metsola ha raggiunto Piazza Duomo per visitare la Cattedrale. E' stata accolta dell'arcivescovo, Michele Seccia, che le ha donato una riproduzione in ceramica a cura di Oronzo Urso, dell'Instrumentum pacis custodito dalla Chiesa di Lecce e raffigurante la scena dell'adorazione dei Magi. L'antico bassorilievo in argento era in uso nelle funzioni sacre per portare il dono e il bacio della Pace. Durante la sosta in piazza Duomo, Metsola si è fermata a parlare con alcuni artigiani della cartapesta e con i piccoli alunni di una scolaresca con i quali ha scambiato il gesto del 'cinque'. Poi è salita con l'ascensore panoramico sul campanile della Cattedrale da dove si gode una vista su tutta la città fino al mare.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA