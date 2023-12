Ex sindaco lascia la Svp che ha scelto FdI come futuro partner

Albert Pürgstaller, ex sindaco di Bressanone ed ex leader dell'ala sociale della Svp, lascia il partito in protesta contro la decisione di avviare trattative di coalizione con Fratelli d'Italia. "Si tratta di un partito - scrive Pürgstaller in una nota - che fino a pochi decenni fa puntava all'eliminazione della nostra minoranza etnica e fino ad oggi non ne ha preso le distanze".

"Purtroppo - prosegue - il nostro partito ha abbandonato i propri valori a favore degli interessi di singoli e di alcune lobby". Secondo l'ex sindaco, il probabile aumento a undici assessori, che garantisce i due assessori italiani richiesti dal centrodestra, "non ha alcuna giustificazione socio-politica oppure amministrativa, ma accontenta semplicemente gli interessi di singoli esponenti dei partiti, Svp inclusa".

Secondo Pürgstaller, non è neanche vero che "Fdi negli ultimi 5 anni sia diventato da Saulo a Paolo, una mite brezza non fa l'estate". "Con le mie dimissioni prendo le distanze da questo modo di fare politica", ribadisce l'ex leader degli Arbeitnehmer della Svp.



