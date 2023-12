Salvini, Tajani non si alleerà con Afd? Sbaglia

"Tajani sbaglia" a dire che non si alleerà mai con Afd e con Marine Le Pen". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine della convention 'Free Europe' organizzata dal gruppo Identità e democrazia a Firenze. "Mi spiacerebbe che qualcuno di centrodestra preferisse la sinistra ad alleati di centrodestra - ha aggiunto - Io posso dire che chi sceglierà la Lega in Europa sceglie l'alternativa a sinistra.

Quindi rinnovo l'invito al centrodestra in Italia a essere unito in Europa, poi non posso imporre niente controvoglia a nessuno".

"Leggevo l'intervista di Gentiloni - sottolinea Salvini - oggi che già prepara il rinnovo dell'inciucio popolari-socialisti.

Oggi presentiamo agli italiani e a tutti gli europei un'idea di Europa diversa. L'Europa dei diritti contro l'Europa dei tagli, dei Soros. La Lega offre questa possibilità agli italiani e agli europei. Se qualcuno preferisce continuare a inciuciare con i socialisti lo faccia. non posso mica impedirglielo".



