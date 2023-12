Giornata disabili: edizione speciale Montecitorio a porte aperte

Edizione speciale di Montecitorio a Porte Aperte, con l'esibizione - in mattinata a piazza Montecitorio - della banda musicale dell'Aeronautica militare, quindi dell' orchestra Scarlatti Young (nel corso delle visite nell' aula della Camera) in onore di Giovanbattista Cutolo.

Un assistente parlamentare condurrà il pubblico nelle visite al palazzo. Tra i gruppi presenti ci sarà anche una delegazione dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, in occasione nella Giornata internazionale per i diritti delle persone con disabilità.

A questo proposito i partecipanti - nel percorso espositivo dedicato alla Costituzione - troveranno anche il "Tricolore tattile", una versione della bandiera nazionale percettibile anche dalle persone non vedenti. Per il pubblico tutti i posti sono esauriti,



