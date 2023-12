Stretta antiriciclaggio, arriva banca dati professionisti

Stretta per i professionisti sul fronte dell'antiriciclaggio. Un emendamento approvato al decreto anticipi in Senato prevede la possibilità per gli organismi di autoregolamentazione di istituire "una banca dati informatica centralizzata dei documenti, dei dati e delle informazioni acquisiti dai professionisti nello svolgimento della loro attività" con l'obiettivo di "prevenire attività di riciclaggio o finanziamento del terrorismo". I professionisti devono inviare "senza ritardo" i dati. La banca dati - consultabile da Mef, Unità di informazione finanziaria, Gdf, Dia e antimafia - genera avvisi automatici in caso rilevi anomalie.

