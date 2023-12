Pressing Lega sugli incentivi per grandi elettrodomestici green

"Stiamo lavorando al progetto di legge sugli incentivi per l'acquisto di grandi elettrodomestici ad elevata efficienza energetica. Stiamo parlando di circa 400 milioni di euro l'anno per almeno 2,5 milioni di famiglie italiane". Lo ha affermato Alberto Gusmeroli, deputato della Lega e Presidente della Commissione attività produttive, commercio e turismo, intervenuto a 'Conti in Tasca', programma condotto da Sergio Luciano su Radio Giornale Radio. "Ho portato l'iter in Commissione, nei prossimi 2-3 mesi cercheremo i soldi per rendere operativo il progetto di legge della Lega", ha aggiunto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA