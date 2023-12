Tajani, sul premierato confronto ma no ai veti delle opposizioni

Col premierato "noi abbiamo fatto una proposta, il dibattito è aperto in parlamento, c'è sempre disponibilità al confronto ma non possono esserci veti posti dall'opposizione. Dobbiamo andare avanti con le riforme, c'è quella del premierato, dell'autonomia e quella della giustizia che per noi riveste grande importanza compresa la riforma della giustizia civile, che per la nostra economia è fondamentale". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Radio24.





