Riforme: Mulè, parole di Letta da approfondire, lui mai di parte

Le parole di Gianni Letta sul premierato "vanno lette con il rispetto che si deve a una figura con la sua esperienza e il suo vissuto. È un uomo delle istituzioni, non di parte. Ha una sensibilità tale che guai a mettergli delle etichette. Le sue riflessioni vanno valutate e approfondite come è giusto che sia e come deve fare il Parlamento davanti a una riforma costituzionale per cui non possono esistere delle bandiere da piazzare. C'è solo un interesse superiore, che è il funzionamento corretto delle istituzioni". Lo ha detto il vicepresidente della Camera, l'azzurro Giorgio Mulè, interpellato in Transatlantico.



