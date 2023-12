M5s, nuove rivelazioni chiamano dimissioni Delmastro

"Le nuove rivelazioni emerse dalla stampa su presunte pressioni di Delmastro per ottenere le informazioni secretate usate da Donzelli, confermano le sue gravi responsabilità e chiamano le sue dimissioni. Mi chiedo come faccia Meloni ad accettare questi atteggiamenti. Tra i primi compiti di una presidente del Consiglio c'è quello di tutelare le istituzioni, ma da quando sono al governo, tra lei e i suoi maggiori esponenti di maggioranza, arrivano solo dita negli occhi per i pilastri della nostra democrazia". Lo dichiara all'ANSA Francesco Silvestri, capogruppo alla Camera M5S.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA