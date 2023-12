Crosetto alla Camera: "Rispondo sulla giustizia, strano che il Pd contesti"

Alla Camera il ministro della Difesa Crosetto interviene sul caso toghe. "Ieri abbiamo saputo che questa mattina sarebbe intervenuto Crosetto. Tutti i gruppi di opposizione avevano chiesto un'informativa sulle gravi affermazioni" del ministro "sulla magistratura". "Ribadiamo la richiesta di informativa" per "aver modo su una vicenda su tale gravità di un dibattito in piena trasparenza", dice la capogruppo del Pd Chiara Braga intervenendo sull'ordine dei lavori alla Camera in occasione dell'interpellanza al ministro della Difesa, Guido Crosetto.

Replica il ministro Crosetto: "Mi stupisco dell'intervento del capogruppo gruppo Pd Chiara Braga: tutto mi aspettavo tranne che qualcuno contestasse un ministro che risponde ad un'interpellanza. Fin dal giorno dopo l'intervista avevo dato disponibilità a riferire al Copasir, all'Antimafia, all'Aula. Mi è stato chiesto di sostituire la mia informativa sul Medio Oriente - ha aggiunto - con quella sulla giustizia ed io a quello ho detto no, spiegando che se vogliamo possiamo farne una in aggiunta. Questo era il modo più veloce per venire in questa Aula, mi dispiace che questo abbia irritato qualcuno".

"Noi avevamo chiesto che oltre al passaggio sul Medio Oriente, si cogliesse l'occasione di parlare anche di giustizia. Siamo contenti che lei sia disponibile a venire in Parlamento, ne prendiamo atto, e speriamo speriamo che lei dia la stessa disponibilità ad andare in Procura a denunciare le sue preoccupazione" su "correnti che cospirano contro il governo", dice il capogruppo del M5s Francesco Silvestri.

Crosetto interviene alla Camera - La diretta streaming

