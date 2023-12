Castagnetti, serve federatore delle opposizioni come fu Prodi

"Dopo le elezioni Europee servirà favorire una iniziativa federatrice delle opposizioni come avvenne a metà degli anni Novanta con Prodi, la frammentazione era la stessa di oggi. E la frammentaizone è causa della sconfitta e bisogna risolverla". Lo ha detto Pierluigi Castagnetti, all'Assemblea annuale dei Popolari, l'associazioni degli ex Ppi confuiti nella Margherita e nel Pd, sottolineando come tra Pd e M5s sia "in atto una competizione non destinata a concludersi a breve, senza un contributo esterno che ora non immaginiamo".

"Queste forze che sono in competizione per guadagnare lo 0,1% - ha insistito - e poter guidare l'opposizione, ci portano a un brutto esito. E giusto dirlo ora affinché l'esito delle europee non infici questa proposta" di un federatore. "Questo è il senso del convegno di oggi, tirare fuori delle idee per sbloccare la situazione" ha concluso..



Riproduzione riservata © Copyright ANSA